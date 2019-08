Steinewerfer haben eine Scheibe an einer Regionalbahn bei Schönebeck eingeworfen. Ein Fahrgast hatte Glück.

Schönebeck/Aschersleben l Glücklicherweise nur Sachschaden richtete ein Steinwurf auf eine Regionalbahn am Bahnhof Schönebeck an. Bei dem Vorfall am 25. August gegen 15.25 Uhr wurde eine Scheibe zerstört, blieb jedoch in ihrer Halterung. Der Reisende, der sich direkt hinter der Glasscheibe befand, blieb glücklicherweise unverletzt, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Eine Reisende habe den Vorfall gemeldet.

Eine sofort eingesetzte Streife der Bundespolizei Magdeburg fand am Tatort keine Hinweise auf den oder die Täter. Die Zeugin bemerkte zum Tatzeitpunkt zwei Kinder im Alter von 12 bis 14 Jahren neben den Gleisen. Der Zug konnte seine Fahrt nach umfänglicher Überprüfung bis nach Aschersleben fortsetzen und wurde dort aus dem Zugverkehr genommen.

Zur Höhe des entstandenen Schadens konnte die Polizei gestern noch keine Aussage getroffen werden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die unter Telefon (0391) 56549555 weitere Hinwesie geben können.