Der Staßfurter Stadtrat verlangte von der Verwaltung ein Konzept für Veranstaltungsflächen, nachdem der Verkauf des Neumarkts beschlossen...

Staßfurt l Staßfurt hat viele freie Flächen, aber offensichtlich nicht genügend Platz. Zumindest nicht mehr – für Großveranstaltungen wie Jahrmärkte oder Zirkus. Oder vielleicht doch? Mit dem Verkauf des Neumarkts an die Modemarkt-Kette Kress beauftragte der Stadtrat die Verwaltung, ein Nutzungskonzept für Veranstaltungsflächen zu erstellen.

Der Neumarkt

Der Neumarkt wird durch die Bebauung – geplant ab diesem Jahr – nicht mehr für den Jahrmarkt zur Verfügung stehen. Der neue Eigentümer bietet allerdings dem in Staßfurt ansässigen Zirkus an, den hinteren Bereich der Fläche für den Nikolauszirkus Ende November/Anfang Dezember für etwa zweieinhalb Wochen zu nutzen, was nach derzeitigem Stand vom einheimischen Zirkus Probst-Petrache angenommen wird. Der Platz auf dem Benneck‘schen Hof wird von den Veranstaltern als zu klein für zwei Zelte erachtet.

Fünf alternative Standorte zum Neumarkt wurden nun hinsichtlich aller möglichen Veranstaltungen von der Verwaltung näher untersucht und zuletzt dem Kulturausschuss zur Beratung und Abstimmung vorgelegt.

Der Benneck'sche Hof



Der Stadtsee



Der Sperlingsberg



Der alte Sportplatz am Strandbad und die Wiese am Kaufland



Benneck‘scher Hof

Demnach sieht die Stadt den Benneck‘schen Hof als geeignet für Jahrmärkte mit Platz für rund 30 Schaustellergeschäfte. Selbst ein Zirkuszelt (Durchmesser etwa 30 Meter) könnte dort aufgestellt und verankert werden. Anschlüsse für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sind sechs vorhanden.

Die Stadtwerke würden auch auf den Bedarf für die Stromversorgung reagieren können. Die Stadt würde die Schausteller gern auch den Parkplatz der benachbarten Wohnungsgenossenschaft nutzen lassen. Nach aktuellem Stand sei das aber nicht möglich.

Stadtsee

Für die etwa zehn bis 15 Wohn- und Packwagen der Schausteller wäre alternativ die bitumierte Fläche am Stadtsee verfügbar. Die Stadtwerke signalisieren, auch dort für ausreichend Strom zu sorgen. Die Ufer des Stadtsees werden gegenwärtig für Staßfurt in Flammen, das Salzlandfest, das Frühlings- und Kirschblütenfest, den Salzlandlauf und kleinere Märkte genutzt.

Sperlingsberg

Für den Sperlingsberg attestiert das Konzept die Nutzung für die bereits erwähnten Großveranstaltungen, für den Weihnachtsmarkt und ab 3. Mai erstmals für den Staßfurter Freitags-Wochenmarkt. Die Stadt sieht diesen Platz insbesondere auch als Alternative für den Benneck‘schen Hof, wenn dort künftig die Jahrmärkte stattfinden. So würden sich die Ausfalltage für den Wochenmarkt verringern. Strom- und Wasserversorgung sind gewährleistet.

Platz am Strandsolbad

Im Interesse von Zirkus-Unternehmen hat die Verwaltung nach weiteren Flächen gesucht. Der ehemalige Sportplatz am Strandbad hätte eine ausreichende Größe. Allerdings sei laut Konzept keine Abwasser-entsorgung möglich. Zudem wurde ein Konzept zur Entwicklung des Strandsolbads erstellt. Das sieht vor, das Gelände als Parkplatz und Stellfläche für Wohnmobile zu gestalten.

Kaufland-Wiese

Nach anfänglich optimistisch stimmenden Gesprächen mit den Besitzern der Kaufland-Wiese muss die Stadt im Konzept zuletzt feststellen: „Nach Beendigung aller Recherchen über die Nutzbarkeit teilt der Eigentümer im Januar 2019 abschließend fest, dass er die Wiese nicht zur Verfügung stellt.“

Bereits seit Ende 2017 war die Stadt über eine Immobilienfirma aus Hamburg mit dem Besitzer der Liegenschaft, eine Luxemburger Firma, in Verhandlung.

Der Kulturausschuss votierte bei einer Enthaltung für das Konzept, das nun bei der nächsten Stadtratssitzung am 9. Mai auf der Tagesordnung steht.