Verdacht auf Urkundenfälschung Verfahren gegen Ehemann der Nienburger Bürgermeisterin eingestellt

Ärger um eine Werkstatt in einem ehemaligen Feuerwehrdepot in Nienburg/Saale: Dort soll der Mann von Bürgermeisterin Susan Falke (parteilos) ohne rechtliche Grundlage TÜV-Zertifikate ausgestellt haben. Wie sich nun rausstellt, hat die Staatsanwaltschaft Magdeburg das Verfahren in diesem Fall eingestellt.