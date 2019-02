Ab in die Rahe mit den Matrosen! Die Mädels warten schon auf euch in den Häfen dieser Welt! Die Staßfurter Karnevalisten probten für ihre Weltreise mit der MS MCS. Foto: Falk Rockmann

Karneval im Salzlandcenter.

Staßfurt l Die Karnevalisten des MS MCS lichten am 23. Februar und 2. März 2019 den Anker, um auf eine sorgenfreie Seereise in die Vergnügungsviertel der Häfen dieser Welt zu starten. Am Sonntag probten die singenden Seefahrer und ihre tanzenden Mädels im Salzlandcenter, die natürlich die Herzen des Publikums erobern wollen.

Immerhin 75 Mitwirkende zählt der Staßfurter Karneval. Die Mitreisenden (Tickets im Modestübchen Stops und Reisbüro Pflugmacher) können sich auf eine unterhaltsame Reise zwischen St. Petersburg, Sydney und Hamburg, vor imposanter Schiffskulisse und beim Käpt‘ns-Dinner mit vielen Überraschungsgästen aus der Riesentorte freuen. Ein kleines süßes Exemplar stand gestern auch auf dem Tisch. Diese Geburtstagstorte war Justin gewidmet. Wie der kleine Karnevalsprinz seinen 11. Ehrentag feierte, darüber wird noch zu lesen sein.