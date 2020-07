Der Staßfurter Real-Markt in der Hohenerxlebener Straße wird verkauft. Nun soll Edeka Interesse an der Filiale haben. Foto: Enrico Joo

Die Zukunft vieler Real-Märkte ist ungewiss. Für die Staßfurter Filiale gibt es aber nun gute Neuigkeiten. Edeka soll Interesse haben.

Staßfurt l In einem kurzen Statement am Ende seiner Ausführungen gab Staßfurts Oberbürgermeister (OB) Sven Wagner (SPD) bei der Stadtratssitzung am vergangenen Mittwoch eine wichtige Information für den Einzelhandel in Staßfurt preis. „Nach einem heutigen Telefonat mit der Geschäftsleiterin des Real-Marktes, Frau Albrecht, kann ich Ihnen mitteilen, dass Edeka sich gegenüber dem neuen Eigentümer SCP-Group geäußert hat, den Standort Staßfurt übernehmen zu wollen“, sagte er.

Was schon vorher hinter vorgehaltener Hand geflüstert wurde, ist also nun als echte Nachricht in der Welt. Edeka will die Filiale in Staßfurt übernehmen. Das bestätigen sowohl Sven Wagner als auch Real-Geschäftsleiterin Doreen Albrecht. „Ja, Edeka ist an der Filiale in Staßfurt interessiert“, sagt Albrecht. Sie selbst habe davon erst vor wenigen Tagen erfahren. „Allerdings muss das Kartellamt dem Verkauf noch zustimmen“, so Albrecht. „Das wird nicht vor September passieren.“

Edeka hät sich bedeckt

Die Edeka-Gruppe hingegen hält sich noch bedeckt. „Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir Ihnen aktuell keine näheren Auskünfte über Real-Standorte geben können. Es handelt sich um ein laufendes Verfahren. So lange keine Entscheidung des Bundeskartellamtes vorliegt, welche Standorte von wem übernommen werden dürfen, können wir uns nicht konkret äußern“, teilt Edeka-Sprecherin Jennifer Teichert auf Anfrage der Volksstimme mit.

Dabei ist es seit sechs Tagen ein offenes Geheimnis, dass die Staßfurter Real-Filiale ins Visier von Edeka geraten ist. Am vergangenen Dienstag war auf der gut informierten Facebook-Seite „Solidarität für alle Mitarbeiter/innen von Real“ eine Liste aufgetaucht mit Märkten, die an Edeka gehen sollen. Mehrere Medien hatten vorher bereits darüber geschrieben. Unter den Standorten war auch Staßfurt. Genauso übrigens wie der Standort Hettstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz.

Für Staßfurts Oberbürgermeister Wagner ist die Nachricht sehr gut. „Es ist ein gutes Zeichen, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben“, sagt er. „Für den Standort ist es außerdem ein gutes Zeichen, dass mit Edeka ein Vollsortimenter in gleicher Qualität wie Real Interesse an der Filiale hat.“ Wie genau die Umgestaltung erfolgt und ab wann, ist ungewiss. Denkbar ist aber, dass in der Hohenerxlebener Straße in Staßfurt ein E-Center installiert wird, ein SB-Warenhaus also mit einer Verkaufsfläche von 2500 bis 5000 Quadratmeter. Einen privat geführten Edeka-Markt gibt es bereits in Staßfurt Nord.

Gespräche seit 2018

Schon seit 2018 hat der Mutterkonzern Metro versucht, die Real-Märkte abzustoßen. Die Metro will sich verstärkt auf den Großhandel konzentrieren. Im Februar verkündete Metro dann den Verkauf an SCP, der am 25. Juni fix war. Bis zu 30 Märkte sollen geschlossen, der Rest der 276 Filialen verkauft werden.

Der anhaltische Bundestagsabgeordnete Kees de Vries (CDU) glaubt an den Staßfurter Standort: „Ich denke, dass der Markt sich über die Jahre im Bereich der SB-Warenhäuser in Staßfurt etabliert hat“, teilt er mit. „Neben einem breiten Warenspektrum ist natürlich auch die erweiterte Infrastruktur mit Bäcker, Imbiss, Blumenladen, Schlüsseldienst und ähnlichem zu nennen, die für viele Menschen eine gute Kombination darstellt.“

Für Jan Korte, der für die Linken als anhaltischer Abgeordneter im Bundestag sitzt, bedeutet das Interesse von Edeka einen Hoffnungsschimmer für die rund 100 Beschäftigten. „Ich hoffe, dass durch die Übernahme auch die Arbeitsplätze gerettet werden“, so Korte.