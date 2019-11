Politiker wollen Zahlen für den Verkehr aus allen Orten, um sich ein Urteil über Neundorf bilden zu können. Die Debatte wurde vertagt.

Neundorf l Die Arme hatte Fred Hänsel nun demonstrativ verschränkt, den Kopf schüttelte er immer wieder. „Das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht“, sagte der Politiker der Linken. Die Stimme hatte sich erhoben. Auf der anderen Seite des großen Tisches im Versammlungsraum im Rathaus saß Günther Roddewig vom Fachdienst Bauen und Sanieren der Stadt Staßfurt, der nicht so recht wusste, wie er damit umgehen sollte.

Hitzig war‘s am Montag im Ausschuss für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Vergaben. Auf der Tagesordnung stand der Antrag der Linken, dass sich der Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) zusammen mit der Stadtverwaltung dafür einsetzt, dass Neundorf eine Ortsumfahrung bekommt. Begründet wurde der Antrag auch damit, dass sich der Durchgangsverkehr durch Neundorf seit dem Bau der B6n um ein Vielfaches erhöht habe. Seit der Heraufstufung zur A36 befürchten die Neundorfer noch mehr Verkehr.

Aber ist das tatsächlich so? Günther Roddewig und Fred Hänsel hauten sich gegenseitig die Zahlen um die Ohren. „Der Verkehr ist seit 1995 konstant“, sagte Roddewig. „Der Verkehr hat sich nicht vervielfacht.“ So wurden zwischen heutiger A36 (Abfahrt Güsten) und Neundorf immer wieder 4500 bis 5000 Fahrzeuge gezählt. 7000 wären es in Neundorf am Tag. 2015 wurde das letzte Mal gezählt. Dabei stehen die Zähler jeweils am Vormittag und Nachmittag an der Straße und rechnen dann auf den ganzen Tag hoch. „Das ist eine ziemlich zuverlässige Methode“, meint Roddewig. Die so nicht nur in Neundorf praktiziert wird.

Hänsel, der in Neundorf direkt an der Hauptstraße wohnt, sieht das anders. Aus gutem Grund. Bewohner des Dorfes hatten sich selbst erst vor Kurzem hingestellt und gezählt. 821 Fahrzeuge wären es dabei am 24. Oktober von 5.30 bis 7.30 Uhr gewesen. Hochgerechnet auf zwölf Stunden hatten sich so etwa 10 000 Fahrzeuge ergeben. Also das Doppelte von dem, was die Behörden im Mai 2015 gemessen hatten.

Hänsel zweifelte also die offiziellen Zahlen, die der Stadt Staßfurt vorliegen, an. Generell geht es um die grundsätzliche Frage, ob der Verkehr in Neundorf und beim Autobahnzubringer generell zugenommen hat.

Förderstedt lebt vom Verkehr

Vielleicht lohnt der Blick auf andere Dörfer. Das empfiehlt zumindest Hans-Jürgen Lärz (CDU). „Wir leben in Förderstedt vom Durchgangsverkehr“, sagte er. „Das ist eine Lebensader für uns. Wir haben 28.000 Fahrzeuge, die durch den Ort rollen. Ich finde, dass eine Ortsumfahrung herausgeschmissenes Geld ist.“

Weniger drastisch, aber ebenfalls ablehnend äußerte sich Ulrich Leubeling (Grüne). „Es ist nicht nötig, neue Flächen zu versiegeln. Wir sollten vorhandene Straßen nutzen. Der Umweltschutz sollte berücksichtigt werden.“ Und Stadtplaner Roddewig sagte: „Man sollte lieber zügig die Ortsdurchfahrt ausbauen, um den Lärm abzuhalten.“ Das sei für ihn zielführender als eine teure Ortsumfahrung.

Dass Neundorf bis heute keine Ortsumfahrung hat, ist auch der generellen Bauphilosophie zuzuschreiben. Mit dem Bau der A14 richteten sich die Bemühungen dementsprechend Richtung Autobahn. So hat Brumby heute eine Ortsumfahrung, Hohenerxleben ebenso. Auch in Staßfurt ist die Ausrichtung entsprechend. So wäre die Straße „An der Salzrinne“ auch deswegen als dritte Bodeüberquerung gebaut wurden, um den Verkehr aus Richtung A14 besser in Staßfurt zu verteilen.

Matthias Büttner (AfD) fragte, wie viele Fahrzeuge denn in Brumby gemessen wurden, ehe die Ortsumfahrung gebaut wurde. Es wären 6000 bis 7000 pro Tag. Also mehr als in Neundorf. Dort hatte sich eine Bürgerinitiative stark gemacht. Eine solche wurde nun auch in Neundorf wiederbelebt. Ganz theoretisch denkbar wäre eine Ortsumfahrung Neundorf im Osten des Ortes Richtung Bleicherdewerk Staßfurt. Einst hatte auch die Stadt Staßfurt eine Ortsumfahrung für Neundorf abgelehnt, eben wegen der verschiedenen Ausrichtung beim Straßenbau. Begeistert ist die Stadt auch nicht, weil finanzielle Nachteile entstehen. „Wenn die Umgehung fertig ist, wird die Durchfahrtsstraße von einer Landesstraße zu einer Gemeindestraße herabgestuft“, erklärte Roddewig. Das heißt: Die Stadt muss für Pflege und Unterhaltung dann selbst aufkommen. So ist es ja auch schon in Brumby.

Aktuell waren die Politiker im Ausschuss am Montag aber nicht gewillt, das Anliegen aus Neundorf zu unterstützen. Obwohl es im Ortschaftsrat breite politische Unterstützung gegeben hatte. Hans-Jürgen Lärz brachte spontan einen Antrag ein, dass den Politikern erst einmal aktuelle Zahlen mit Durchgangsverkehr aus allen Ortschaften vorgelegt werden. „Ich möchte, dass wir bei der nächsten Sitzung des Bauausschusses darüber befinden“, so Lärz.

Es wurde abgestimmt. Fünf Politiker stimmten für den Vorschlag von Lärz. Fred Hänsel stimmte erwartungsgemäß dagegen. Damit wird der Antrag aus Neundorf auch von der Tagesordnung der Sitzung im Staßfurter Stadtrat am 21. November genommen. In der nächsten Sitzungsrolle Ende November/Anfang Dezember soll neu über das Neundorfer Problem diskutiert werden. Mit neuen Erkenntnissen.