Lkw kracht gegen Hauswand in Löderburg - Fahrer eingeklemmt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Staßfurt zu einem Rettungseinsatz. Dabei wurde ein Lkw-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Löderburg - Ein Lkw ist in der Nacht zum Freitag in der Marbestraße in Löderburg gegen einen Hauswand gefahren. Um kurz nach 3 Uhr in der Nacht wurden der Rettungsdienst, die Feuerwehren Staßfurt und Löderburg zum Unfallort gerufen.