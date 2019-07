Anlieger des Käthe-Kollwitz-Wegs in Staßfurt halten Erinnerungsschilder für die Tempo-30-Zone für angebracht.

Staßfurt l „Frühmorgens 5 Uhr fallen wir aus dem Bett“, klagt ein Anlieger des Käthe-Kollwitz-Wegs in Staßfurt über Raser. Die Straße verdient teilweise tatsächlich nur die Bezeichnung Weg – in jenem desolaten Abschnitt nämlich, den nicht mal ordentliche Fußwege säumen.

Dabei liegt auch der Käthe-Kollwitz-Weg in einer Tempo-30-Zone. Das heißt, im gesamten Wohngebiet herrscht die Geschwindigkeitsbegrenzung. Doch das Wohngebiet – der ältere Teil wird gern „Puppendorf“ genannt, der neuere umfasst die Erich-Weinert-Eigenheim-Siedlung – umfasst ab Charlottenstraße bis zum Stadtrand den gesamten östlichen Bereich zwischen Hohenerxlebener und Bernburger Straße.

Da kann man als Kraftfahrer bei der Durchquerung dieses riesigen Eigenheimgebiets schonmal die 30 vergessen. Aber dieses Verständnis teilen die Anlieger nicht. Auch wenn sie selbst schon von Kraftfahrern, die sie angehalten und angesprochen haben, erklärt bekamen, hier seien doch 50 km/h erlaubt. Die Käthe-Kollwitz-Wegler fordern von der Stadt vielmehr eine Erinnerung in gewissen Abständen. Denn die 30-er-Zone wird nur an den Zufahrtsstraßen beschildert.

„Geschwindigkeitskontrollen werden auch nicht gemacht. Die Stadt könnte reich werden“, meint die betroffene Familie.

Im Rathaus ist das Problem angekommen. „Das Ordnungsamt war draußen“, hieß es da, „Geblitzt werden kann dort aber nicht, weil bestimmte örtliche Parameter für eine rechtssichere Geschwindigkeitskontrolle nicht erfüllt werden.“ Gewisse Entfernungen, Höhenunterschiede, Kurven gehören dazu, um belastbare Messungen durchführen zu können.

Eine 30 auf die Fahrbahn gemalt, reicht offensichtlich nicht als Erinnerung für die Kraftfahrer. Die Zahl will die Stadt Staßfurt aber dennoch erneuern.

„Ach, wie schön wäre ein generell herabgesetztes Tempolimit innerhalb von Ortschaften“, die Anlieger in besagtem Wohngebiet hätten nichts dagegen – so wie es das Schweizer Bern vormacht. Aber auch größere Städte in Deutschland wie Münster oder München erweitern immer mehr ihre 30-er-Zonen.

