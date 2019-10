Wie viele Fahrzeuge fahren eigentlich durch Neundorf?

Je nachdem, wer zählt, desto unterschiedlicher fallen die Zahlen aus, wie viele Fahrzeuge täglich durch Neundorf fahren.

Am 24. Oktober hat Hans-Werner Brandt von 5.30 bis 6.30 Uhr an der Ortsdurchfahrt (südlicher Teil) gezählt:

292 Autos, 22 Lkw, 35 Transporter, 6 Busse.

Martin Krause hat am selben Tag von 6.30 Uhr bis 7.30 Uhr an der Ortsdurchfahrt (nördlicher Teil) gezählt:

363 Autos, 18 Lkw, 81 Transportfahrzeuge, 4 Busse

Beide zusammen kommen also in zwei Stunden am Morgen auf:

655 Autos

40 Lkw

116 Transporter

10 Busse

> sind 821 Fahrzeuge insgesamt

Sie übertragen ihre Messungen auf zwölf Stunden, indem sie die Zahlen mal 12 nehmen:

9852 Fahrzeuge am Tag,

rund 50 000 pro Woche ohne Wochenende

200 000 pro Monat.

Hans-Werner Brandt hatte einst an einem Donnerstag im März 2018 einen ganzen Tag lang 6023 Fahrzeuge an seinem Fenster gezählt.

Die Behörden hatten das letzte Mal 2015 gemessen und 4676 Kraftfahrzeuge, davon 308 Mal „Schwerverkehr“, registriert.

Das Ordnungsamt der Stadt Staßfurt hat aktuelle Zahlen aus einer Geschwindigkeitsmessung. Nahe dem Ortseingang Neundorf, Richtung Staßfurt, wurden von 10 bis 17.30 Uhr festgestellt:

438 Fahrzeuge

33 Lkw und Busse

(davon 16 zu schnell)