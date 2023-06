Egeln - Einen durchaus aufwendigen Scherz haben sich Unbekannte in Egeln und Umgebung erlaubt: Sie haben gleich mehrere Ortseingangsschilder abmontiert und durch andere ersetzt. In der Straße Fahrt in Egeln-Nord stand so am Montag das Schild von Klein Germersleben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.