Ein Kind wurde in Hecklingen bei einem Unfall verletzt. Die zuständige Behörde lehnt Tempo 30 ab. Das sorgt für Kritik.

Hecklingen l Was kann unternommen werden, um schon vorher zu handeln, damit es erst gar nicht zum Unfall kommt? Diese Frage stellt sich jetzt in Hecklingen. Im Fokus steht die Kreuzung auf der Landesstraße 73 . Hier treffen Saßfurter Straße, Hamburger Straße, Börnecker Straße und Blauersteinstraße aufeinander. Es hat schon oft gekracht, berichten Bürger und sprechen von einem Brennpunkt. Kürzlich kam es wieder zu einem Unfall mit einem Kleinkind, das auf die Straße lief. Denn erschwerend hinzu kommt, kurz hinter der Kreuzung befindet sich ein Eiscafé.

Gabriele Schlichtung (ASH) hatte im Stadtrat angeregt, zu überlegen, was hier unternommen werden kann. Um mehr Sicherheit für alle zu gewährleisten, hatte Roger Stöcker (SPD) eine Tempo-30-Regelung vorgeschlagen, ein Schreiben aufgesetzt, die Verwaltung mit dem Anliegen kontaktiert, sich bei zuständigen Behörden dafür einzusetzen.

Gummibandkreuzung

Zu diesem Vorschlag gibt es Reaktionen. Jürgen Priese aus Hecklingen hat die Redaktion angerufen. Er ist der Ansicht, dass generell in Hecklingen viel häufiger Kontrollen durchgeführt werden müssen. Ob da ein Schild stehe oder nicht, würde doch die meisten Raser nicht davon abhalten, schnell zu fahren, wenn sie dafür nicht zur Kasse gebeten werden. „Da schert sich doch keiner“, wetterte Priese. Auch in anderen Straßen in Hecklingen würden die Lkw durchbrettern. „Bei uns in der Ascherslebener Straße kommen sie durch mit 80 km/h, auch nachts. Da wackeln die Teller im Schrank“, meint der Anwohner und ist sauer. Priese kann nicht verstehen, dass generell in Hecklingen nicht mehr Verkehrskontrollen durchgeführt werden. Die Aussage der Polizei, dass erst fünf Unfälle innerhalb eines Jahres passiert sein müssen, damit es sich um einen Unfallschwerpunkt handelt, bezeichnete er als „Frechheit“. Er schlug der Stadtverwaltung vor, sich einen Blitzer zu mieten, um das Problem an der „Gummibandkreuzung“ in der Staßfurter Straße/Hamburger Straße in den Griff zu bekommen. Außerdem könnte doch die Ampel an der Schule so eingestellt werden, dass sie auf rot umstellt, wenn jemand zu schnell fährt, schlug Priese vor.

Diese Ampel-Regelung vor der Schule - hier gilt bereits Tempo-30 – ist technisch in der Form, wie sie sich unser Leser vorstellt, aber nicht umsetzbar. Das kann der zuständige Regionalbereichsbeamte für die Stadt Hecklingen Mike Wesendorf erklären. Richtig sei aber, sagt er, dass es bestimmte Kontaktbindeschaltungen gibt. Die seien aber nicht abhängig von der Geschwindigkeit, sondern würden generell auf rot schalten, wenn ein Auto kommt. Gern ist der Regionalbereichsbeamte bereit, sich schlau zu machen und Probleme weiter zu reichen, denn technisch sei vieles möglich.

Gesetz soll Verhalten regeln

Bisher seien die Probleme aber nicht an ihn herangetragen worden. Zu den geforderten verschärften Kontrollen, sagte er, dass die Polizei jedes Jahr monatlich Kontrollen durchführt, die angeordnet werden, weil sie zum Teil bundesweit stattfinden. „Schwerpunkte sind dann Schulen und stark frequentierte Bereiche.“

Ansonsten sei die Polizei flexibel. Es müssten Kontrollpunkte eingerichtet werden und es würden Beamte zur Verfügung gestellt.

„Ich selbst habe nicht die Berechtigung dazu“, erklärte der Regionalbereichsbeamte. „Jeder Bürger kann sich gern an mich wenden. Ich leite die Anliegen dann weiter an die entsprechenden Stellen“, sagte Wesendorf.

Zurück zur Hecklinger Problem-Kreuzung: Mit im Boot als zuständige Behörde ist der Landkreis, wenn es um die Einführung einer Tempo-30-Regelung geht. Die Stadt Hecklingen hat den Vorschlag von Roger Stöcker, zwei Schilder im Bereich der Staßfurter Straße/Hamburger Straße (Landesstraße 73) aufzustellen an die zuständige Straßenverkehrsbehörde weitergereicht. Jetzt liegt eine Antwort vor, auf die sich Kreis, Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, als verantwortlicher Straßenbaulastträger für die Landstraße L 73 und das Polizeirevier Salzlandkreis einigten.

Verweis auf Paragraf 1

Das Schreiben liegt der Volksstimme vor. Darin wird dem Vorschlag Stöckers, zwei Tempo-30-Schilder aufzustellen, eine Absage erteilt. Als Begründung wird zunächst Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung genannt: „Gerade innerorts hat jeder Verkehrsteilnehmer ....die Vorgabe nach ständiger Vorsicht und gegenseitiger Rücksichtnahme selbstständig zu erfüllen“, heißt es. Gleichzeitig habe sich jeder Verkehrsteilnehmer so zu verhalten, „dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird“, so die Antwort.

Der Straßenverkehrsordnung nach sei darüber hinaus die Geschwindigkeit insbesondere den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen anzupassen und es dürfe nur so schnell gefahren werden, dass innerhalb der übersehbaren Strecke gefahrlos gehalten werden kann.

Kein Unfallschwerpunkt

Außerdem wird erklärt, dass es sich nach Auskunft der Polizei um keinen Unfallschwerpunkt handelt. „Im Jahr 2018 ereignete sich in diesem Bereich ein Unfall aufgrund eines Vorfahrtfehlers. Im Jahr 2019 gab es hier bisher zwei Unfälle im ruhenden Verkehr“, wird informiert. Weiter heißt es: „Die Straßenverkehrsbehörde des Salzlandkreises bedauert den Unfall mit dem betroffenen Kind in der Hamburger Straße in Hecklingen. Ob dieser aber durch eine geänderte Beschilderung hätte vermieden werden können, bleibt offen und kann nicht Grundlage für die Änderung der Beschilderung in diesem Bereich der Stadt Hecklingen sein.“

Als Präventionsmaßnahme wird vorgeschlagen, dass die Stadtverwaltung gemeinsam mit der Grundschule und zum Beispiel der Verkehrswacht Aschersleben das von dieser angebotene Projekt „Kinder im Straßenverkehr“ durchführt, um gerade Schulkinder frühzeitig auf den Umgang im Straßenverkehr vorzubereiten und zu sensibilisieren.

Fest installierte Blitzer?

Alles das bringt Roger Stöcker auf die Palme: „Dass die Kreisverwaltung feststellt, dass die Geschwindigkeit anzupassen ist, ist eine klasse Erkenntnis. Vielleicht sollte man die Geschwindigkeit dann öfter kontrollieren. Ich kann ja mal im Stadtrat einen Antrag auf eine fest installierte Blitzanlage stellen – das wäre mal eine konkrete Maßnahme.“

Außerdem ärgert sich der Hecklinger, dass ein Straßenbereich erst als Unfallschwerpunkt definiert sein muss, damit Schilder aufgestellt werden. Denn die Definition eines solchen sei unverständlich, meint Stöcker. Es könne doch nicht sein, dass die jährliche Anzahl an Unfällen zählt. An dieser Stellte würden über die Jahre hinweg immer mal wieder schwere Unfälle passieren. „Für mich ist das ein Unfallschwerpunkt. Leider muss in diesem Land immer erst etwas passieren, bevor aus gesundem Menschenverstand gehandelt wird.“

Der Bürgermeister der Stadt Hecklingen Uwe Epperlein (WGH) findet es ebenfalls bedauerlich, dass kein Tempo-Limit geregelt werden kann.

Das Mitspracherecht der Kommune sei nicht so hoch gewichtet, weil es sich um eine Landesstraße handelt, begründete er. Epperlein sagte zu, dass die Verwaltung dran bleibt und gegebenenfalls nachhaken wird.