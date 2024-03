In mehreren Ortschaften Förderstedts werden gerade Verkehrszählungen durchgeführt. Das soll die Grundlage sein, um dort später einmal Tempotafeln aufzustellen.

Rund um Staßfurt wird in den Dörfern gerast. Das hat eine Verkehrszählung jetzt ergeben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Förderstedt - Sind es nur gefühlte Wahrheiten? Was ist da wirklich dran? Seit Jahren wird darüber diskutiert, dass auf den Hauptstraßen in den Dörfern rund um Staßfurt gerast wird. Auch in Förderstedt ist das ein nie abebbendes Thema. Ortsbürgermeister Peter Rotter (CDU) und der Ortschaftsrat wollten es nun genauer wissen.