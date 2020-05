Die Polizei hat nach langer Suchaktion einen 65-Jährigen aus Staßfurt in Hecklingen wiedergefunden.

Staßfurt (vs) l Ein 65-jähriger Bewohner eines Seniorenheims in Staßfurt hat einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, verschwand der Senior am Mittwochabend aus einem Seniorenheim. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber und zwei Spurensuchhunde zunächst ohne Erfolg. Erst am Donnerstagnachmittag wurde er wohlbehalten in Hecklingen angetroffen. Der entscheidende Hinweis kam aus der Bevöllkerung, teilt die Polizei mit.

Der Mann war schon mehrfach aus dem Seniorenheim geflohen, wurde jedoch kurze Zeit später immer wieder aufgefunden.