Das Interesse, Lebensmittel übers Internet zu bestellen, ist in Staßfurter Ortsteilen offensichtlich nicht vorhanden.

Staßfurt l „Unter dem Strich waren die Bürger grundsätzlich von dem neuen System nicht abgeneigt, jedoch sehr preisbewusst eingestellt“, lautet das Fazit von Christian Schüler, Chef der Staßfurter Wirtschaftsförderung, nachdem „Salzland-Kurier“ um das Ergebnis aus der sogenannten „Nachschub-Studie“ gebeten hatte.

Die Befragung, ob Einwohner in Ortsteilen ihre Lebensmittel künftig übers Internet bestellen und liefern lassen würden, war vor zwei Jahren von der Stadt mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg gestartet worden.

Schüler erinnert an den Beweggrund: „Wegen der seit Jahren anhaltenden und weiterhin prognostizierten, tiefgreifenden, demografischen Entwicklung der Bevölkerung setzt sich die Wirtschaftsförderung auch mit neuen Angebotsformen wie dem Onlinehandel auseinander. Die Frage ist, ob dieser dabei helfen kann, die Versorgung der Bürger mit Waren des täglichen Bedarfs zu optimieren.“ Was nicht zuletzt dazu beitragen könnte, im Alter länger selbstbestimmt in der eigenen Wohnung/im eigenen Haus leben zu können.

Internet stetig wichtiger

Die Entwicklung zeige, dass Web-basierte Dienstleistungen jeglicher Art immer mehr zunehmen. „Aus diesem Grund ertüchtigt die Stadt Staßfurt nicht nur die leitungsgebundenen Breitbandnetze und baut zusammen mit den Technischen Werken künftig W-Lan-Hot-Spots auf, sondern bietet auch verstärkt Verwaltungsdienstleistungen online über die eigene Webseite an“, erklärt der Wirtschaftsförderer.

In der Zwischenzeit seien auch diverse Gespräche mit möglichen Anbietern und Betreibern von Lebensmittel-Versorgungssystemen geführt und selbstständige Recherchen durchgeführt worden.

„Dabei wurde schnell klar, dass sich diese Systeme natürlich im Wettbewerb mit klassischen Angebotsformen, also bestehende Einzelhändler am Standort, befinden und aufgrund des Preisbewusstseins der Kunden oftmals nicht mithalten können“, hat Christian Schüler erfahren. Dadurch ließen sich solche Systeme entweder nur sehr langsam am Markt etablieren oder verschwinden schnell wieder. „Was in Großstädten bereits gut und zum Teil für die Betreiber auskömmlich funktioniert, läuft in ländlichen Bereichen noch nicht so gut an. Große Einzelhandelsketten testen daher in bestimmten Regionen eigene Online-Bestell- und Liefersysteme.“ Bislang sei der große Durchbruch nicht in Sicht.

Die Stadt Staßfurt begleite aber das Thema weiterhin.