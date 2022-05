Verstopfte Rohre im Rathaus Staßfurt nicht bekannt

Der Hinweis eines Bürgers, dass die zwei Rohre verstopft sind, die Wasser von der Bode in den Mühlgraben leiten, ist im Rathaus Staßfurt offensichtlich noch nicht angekommen.

Nach der Mühlgrabenbrücke am östlichen Rand der Horst sind jetzt Mitarbeiter von Hoch-Tief-Brückenbau Bernburg dabei, eine weitere Überquerung nahe der Hecklinger Straße zu schaffen. Wenn es keinen Wintereinbruch gibt, soll die Brücke Ende Februar fertig sein. Kostenpunkt: über 200000 Euro.

Staßfurt - Das Problem der verstopften und in Schieflage geratenen Einlaufrohre von der Bode in den Mühlgraben der Staßfurter Horst, auf das Thomas Boigk schon vor vielen Jahren erstmals aufmerksam gemacht hat und kürzlich erneut (Volksstimme, 24. Januar), ist offensichtlich noch nicht richtig angekommen in der Verwaltung.