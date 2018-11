Ein Staßfurter soll einen Jugendlichen mit einer Metallstange schwer verletzt haben. Der 39-Jährige will sich nur verteidigt haben.

Staßfurt/Magdeburg l Der Geschädigte kann sich kaum noch an den Vorfall an einem Abend im vergangenen Mai erinnern. Nach den Schlägen mit einer Eisenstange auf seinen Kopf und einer Notoperation in der Uniklinik Magdeburg hat der 17-Jährige ziemliche Erinnerungslücken, wenn es um die Schlägerei auf dem Luisenplatz in Staßfurt geht, die seit Freitag vor dem Landgericht Magdeburg verhandelt wird.

Dort muss sich ein 39-Jähriger Staßfurter wegen schwerer Körperverletzung verantworten. Der Anklagepunkt wegen versuchter Tötung wurde allerdings fallen gelassen. Er soll den Jugendlichen, bei dem es sich um den Sohn seiner ehemaligen Freundin handelt, mit einer Metallstange krankenhausreif geschlagen haben. Mögliches Motiv: Der junge Mann war wiederholt in den Keller seiner eigenen Mutter eingebrochen und hatte dort mehrfach Werkzeuge des Angeklagten gestohlen, um sie für Drogen zu verkaufen. Auch soll der Jugendliche den damaligen Freund seiner Mutter nie akzeptiert haben und wiederholt aggressiv gegenüber seinen Eltern und dem Angeklagten aufgetreten sein.

Angeklagter sitzt in Haft

Doch was tatsächlich am Tattag vor einem Supermarkt am Luisenplatz geschehen ist, konnte zumindest am ersten Prozesstag am Landgericht Magdeburg noch nicht aufgeklärt werden. Zumindest der Angeklagte, der seit dem Vorfall in der JVA Burg einsitzt, brach sein bisheriges Schweigen bei der Polizei und sagte ruhig und umfangreich zu dem Abend aus. So berichtete der Mann, dass er den Jugendlichen und dessen Freunde am späten Abend rein zufällig auf dem Luisenplatz angetroffen hätte. Dort sollen die Jugendlichen Alkohol getrunken haben.

Nachdem der Angeklagte nach eigenen Aussagen sein gestohlenes Werkzeug von dem Geschädigten zurückgefordert hatte, hätte dieser hingegen selbst die Metallstange gezückt und hätte versucht, auf ihn einzuschlagen. Der Angeklagte sagte aus, dass er die ebenfalls gestohlene Stange dem Jugendlichen nur entrissen hätte. Daraufhin hätte er sich damit zur Wehr gesetzt, als der junge Mann ihn schließlich auch noch mit einem Schraubenzieher angegriffen hätte. Dabei wurde er von mehreren Freunden angefeuert.

Der Angeklagte habe sich nach eigenen Aussagen mit der Metallstange nur verteidigt und versucht, dem Angreifer den Schraubenzieher aus der Hand zu schlagen. Zweimal war es ihm sogar gelungen, den Jugendlichen zu Fall zu bringen. Doch beim zweiten Mal blieb der Junge mit einer blutenden Kopfwunde auf dem Boden liegen, nachdem er offenbar mit der Metallstange getroffen worden war.

Zwei Operationen nötig

Der Angeklagte sei sofort zu seinem Wagen gerannt, um einen Verbandskasten zu holen. Er hätte dem Jugendlichen einen Druckverband am Kopf angelegt und hätte einen seiner Freunde aufgefordert, einen Krankenwagen zu rufen. Daraufhin entnahm er nach eigenen Angaben weitere gestohlene Werkzeuge aus dem Rucksack des Jungen. Nach dem Eintreffen des Krankenwagens hatte er den Luisenplatz verlassen. Am nächsten Tag wurde er von der Polizei festgenommen.

Da der Angeklagte bisher zu dem Tatgeschehen geschwiegen hatte und der Geschädigte kaum noch Erinnerungen an den Abend hat, beruhten die bisherigen Erkenntnisse vor allem auf den Aussagen der Freunde des Jugendlichen, die die Tat beobachtet hatten. Ihre Aussagen sollen nun in den kommenden Prozesstagen am Landgericht Magdeburg gehört werden. Wobei sich bereits im Vorfeld alle Seiten gegenseitig mehrere Einschüchterungsversuche vorwarfen.

Der Geschädigte berichtete zudem, dass er seit den Schlägen mit der Metallstange unter permanenten Kopfschmerzen leide. Eine Woche nach der Notoperation musste er sich bereits einer weiteren Operation unterziehen, da die Wunde nicht richtig verheilte. Aufgrund des Schädelbruchs musste ihm auch eine Metallplatte eingesetzt werden. Der Jugendliche ist derzeit arbeitslos.

Der Prozess am Landgericht Magdeburger wegen gefährlicher Körperverletzung wird am Dienstag fortgesetzt.