Viele Gäste beim Kartoffelfeuer

Viele Gäste, die nicht nur aus Unseburg, sondern auch aus der Umgebung kamen, hatten Sonnabendabend viel Spaß und Freude beim traditionellen Kartoffelfeuer, zu dem die Gemeinde Bördeaue jedes Jahr an der Kamplake einlädt. Viele Besucher freuten sich, mal wieder mit anderen Menschen zusammenzukommen, gut zu essen und mit anderen sich viel zu erzählen, was ihrer Seele gut tat. Bürgermeister Peter Fries (CDU) dankte besonders den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Unseburg, „die für alles Gute sorgten und die Veranstaltung absicherten“, so dass es an diesem Abend keine Probleme gab. Eine Woche zuvor hatte es im Ortsteil Tarthun ein solches traditionelles Brauchtumsfeuer gegeben. Dort fand zuvor ein Umzug mit dem Spielmannszug statt. Foto: Gemeinde Bördeaue