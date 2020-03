Diese undatierte elektronenmikroskopische Aufnahme, die vom U.S. National Institutes of Health im Februar 2020 zur Verfügung gestellt wurde, zeigt das Virus, das COVID-19 verursacht. Foto: Uncredited/NIAID-RML/via Ap/dpa

In Staßfurt ist eine Person positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zudem gibt es weitere Einschränkungen.

Staßfurt (vs) l In Staßfurt gibt es den ersten bestätigten Corona-Fall. Das vermeldet die Stadt auf ihrer Internetseite. Zu Alter, Geschlecht und genauen Wohnort (Kernstadt oder Ortsteil) werden seitens des Gesundheitsamtes des Salzlandkreises keine Angaben gemacht, heißt es weiter.

Um die Arbeitsfähigkeit der Stadtverwaltung in Staßfurt zu erhalten, sind verschiedene Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter zur Minimierung der Ansteckung veranlasst worden. So sind auch die Öffnungszeiten der Verwaltung ausgesetzt. Die Einwohner haben aber die Möglichkeit, sich telefonisch oder per E-Mail mit ihrem Anliegen an die Stadtverwaltung zu wenden.

Da Bürger in der letzten Woche ihre freie Zeit häufiger als sonst für die Beantragung neuer Dokumente beim Bürgerservice in Staßfurt genutzt haben, bittet Oberbürgermeister Sven Wagner alle Bürger zu prüfen, wie notwendig die Beantragung von Dokumenten ist: Die Bearbeitungszeiten von Personalausweisen dauert etwa zwei Wochen und von Reisepässen etwa vier Wochen.

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie weist die Stadt Staßfurt außerdem darauf hin, dass in diesem Jahr keine öffentlichen Osterfeuer durchgeführt werden können. Diese Entscheidung bezieht sich auf die aktuell erlassene Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus. Aus diesem Grund wird kein Grüngut an den Osterfeuerplätzen angenommen.