im Salzlandkreis gibt es am Freitag neun neue Corona-Fälle. Zwei Kita-Einrichtungen im Kreis wurden vorsorglich teils geschlossen.

Bernburg (vs) l Im Salzlandkreis sind am Freitag neun neue Corona-Fälle bekannt geworden. Darunter befinden sich zwei Personen, die im Zusammenhang mit zwei bestätigten Fällen aus der Verbandsgemeinde Saale-Wipper vom Donnerstag stehen. Alle waren demnach Gäste einer Geburtstagsfeier mit mehr als 30 Personen. Zudem befinden sich unter den neuen Covid-19-Fällen zwei Erzieherinnen aus den Kindertagesstätten "Albert Schweitzer" in Bernburg sowie "Gänseblümchen" in Alsleben. Die betreffenden Einrichtungen wurden teilweise geschlossen, teilt die Pressestelle der Kreisverwaltung am Freitagnachmittag mit.

Die Kinder in den betroffenden Kita-Gruppen, deren Erzieher und jeweils ein Elternteil befinden sich in angeordneter häuslicher Quarantäne. Laut Salzlandkreis würden weitere Kontaktpersonen am Montag auf Covid-19 getestet. Zunächst erfolge die Testung von Personen, die länger als 15 Minuten intensiven Kontakt mit einer positiv getesteten Person hatten. "Kontaktpersonen der Verdachtsfälle wie Erziehungsberechtigte sowie Geschwisterkinder können zunächst nicht getestet werden. Sie sollten ihren Gesundheitszustand jedoch sehr genau beobachten. Sollten Symptome auftreten, sollen sich die Personen in diesen Fällen an unser Gesundheitsamt wenden", erklärt der für das Gesundheitsamt zuständige Fachbereichsleiter Thomas Michling in der Mitteilung des Kreises. Personen mit Gesundheitsbeschwerden, die nicht in diesem Zusammenhang stehen, müssten weiterhin zunächst einen Hausarzt kontaktieren.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind im Salzlandkreis 167 positiv bestätigte Fälle registriert worden. Davon gelten 131 Personen als genesen. Acht Personen waren am Freitag in stationärer Behandlung. Es bleibt weiterhin bei zwei Todesfällen, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen. Wie viele Personen sich derzeit in Quarantäne befinden, konnte nicht angegeben werden. Donnerstag waren es etwa 220 Personen.

Die Mitarbeiter der Corona-Hotline in der Kreisverwaltung sind am Sonnabend, 17. Oktober 2020, zwischen 10 und 14 Uhr erreichbar.