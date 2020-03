In Egeln ist ein Corona-Testzentrum eröffnet worden. Lange Wartezeiten gibt es bislang nicht.

Egeln l Das Medizinische Versorgungszentrum „Börde“ hat am Dienstag in Egeln eine Corona-Teststation eröffnet. Sie befindet sich in einem Zelt auf dem Umland-Parkplatz in der Barfüßerstraße 1 gegenüber der MVZ-Arztpraxis. Sie ist montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Eine ärztliche Zuweisung ist nicht notwendig.

Bis Mittwochmittag wurden dort bereits rund 50 Personen vorstellig, davon 15, die sich dort auf das Coronavirus testen lassen haben. Die anderen wollten Auskünfte dazu einholen.

„Das Corona-Testzentrum in Egeln ist vorzugsweise für die Patienten gedacht, die wirklich ein Risiko haben, das den Vorgaben des Robert-Koch-Institutes entspricht. Wir klären aber auch auf. Ansonsten werden wir in der Arztpraxis überrannt“, sagte die Fachärztin für Innere Medizin Julia Schukow der Staßfurter Volksstimme. „Unser Ziel ist es, dass das Virus aus unserer Praxis bleibt, damit wir weiter virusfrei arbeiten können.

"Die Patienten haben dort die Möglichkeit sich ohne lange Wartezeit mit Hilfe eines Abstrichs aus dem Rachenraum testen zu lassen. Dabei brauchen sie noch nicht einmal aus ihrem Pkw aussteigen. Zuvor geht die Auszubildende des MVZ „Börde“, Nadine Heimlich, mit ihnen einen kurzen Fragenkatalog durch. „Gegen 21 Uhr haben wir dann die Ergebnisse vom Labor. Am nächsten Tag informieren wir das Gesundheitsamt sowie die betreffenden Patienten darüber. Bis dahin bitten wir sie, in ihrer Häuslichkeit zu bleiben“, sagte Julia Schukow. Aus ihrer Sicht lohnt sich der Aufwand schon. „Das ist unser Beitrag in der Krise“, fügte sie hinzu.

Im Fieberzentrum, das vom MVZ in Hadmersleben eingerichtet wurde, wurden bereits zwei Personen aus dem Bördekreis positiv auf das Coronavirus getestet. „Wir versuchen das Fieberzentrum und die Krankenhäuser zu trennen. Denn dort gehen die Mitarbeiter auch an ihre Grenzen. Wenn sich das verteilt, ist das für alle machbar zwischen Hausärzten und Gesundheitsamt“, sagte Julia Schukow.

Sie hält solche Einrichtungen wie die Test-Station für wichtig. „Wir werden sie solange aufrecht erhalten wie wir das kapazitätsmäßig stemmen“, sagte die Ärztin.

Sie dankt der Landkreisverwaltung, der Verwaltung der Verbandsgemeinde Egelner Mulde sowie der Umland Wohnungsbaugesellschaft mbH. Der Kreis habe das Medizinische Versorgungszentrum „Börde“ bei der Umsetzung der Idee, in Egeln ein Corona-Testzentrum zu öffnen, unterstützt. Die Verbandsgemeinde stellte das dafür notwendige Zelt zur Verfügung und die Umland ihren Parkplatz. Das kommunale Unternehmen hat obendrein in kurzer Zeit auch den Standplatz für das Zelt hergerichtet und das Gestrüpp entfernen lassen, lobte Julia Schukow. „Jeder hat die Notwendigkeit erkannt“, sagte sie.

Mittwochvormittag lief an der Teststation Egeln alles ruhig und reibungslos. Innerhalb einer halben Stunde kamen zwei Frauen mit ihrem Auto vorgefahren, die um einen Test baten. Nadine Heimlich, die mit dem vorgeschriebenen Mundschutz, Handschuhen und der entsprechenden Schutzbekleidung ausgestattet ist, macht ihr Job Spaß sagte sie.

Ohne die neue Teststation des MVZ „Börde“ in Egeln müssten die Patienten nach Schönebeck oder Bernburg fahren, was für die älteren Bürger ohne eigenen Pkw mit öffentlichen Verkehrsmitteln kaum zu schaffen ist.