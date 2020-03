Da geht es lang zur Corona-Teststation in Egeln. Foto: Dagmar Witzke

In Egeln hat das medizinische Versorgungszentrum Börde eine Teststation aufgebaut, um Personen auf das Coronavirus zu untersuchen.

Egeln l Das Medizinische Versorgungszentrum Börde hat am Dienstag in Egeln eine Corona-Teststation eröffnet. In der Zeit von 8 bis 12 Uhr können sich dort Patienten, die bestimmte Kriterien erfüllen, für einen Abstrich vorstellen, teilte das MVZ mit.

Die Station befindet sich in einem Zelt auf einem innerstädtischen Parkplatz in der Nähe des Rathauses.