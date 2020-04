In Hecklingen ist eine Person positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilt die Stadt mit.

Hecklingen (dt) l In Hecklingen ist eine Person positiv auf Corona getestet worden. Das teilt die Stadt am Donnerstag auf ihrer Internetseite mit. Nähere Angaben kann die Stadt in Berufung auf den Salzlandkreis nicht machen. Ein übliches Vorgehen, wie das Sozialministerium auf Anfrage der Volksstimme bestätigt.

Im Salzlandkreis sind bislang insgesamt 45 Personen am Coronavirus erkrankt. 11 von ihnen sind seit Ausbruch der Epidemie wieder genesen.