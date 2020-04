Eine Person in Staßfurt war im März positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mittlerweile ist die Person wieder gesund. Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa

Eine Person, die im Raum Staßfurt positiv auf das Coronavirus getestet wurde, ist wieder gesund.

Staßfurt (vs) l Die bislang einzige positiv auf das Coronavirus bestätigte Person in Staßfurt und seinen Ortsteilen ist wieder gesundet. Das teilt die Stadtverwaltung am Freitag mit. Die Stadt beruft sich dabei auf eine Information des Gesundheitsamtes des Salzlandkreises.

Bislang sind im Salzlandkreis 45 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Zuletzt wurde bekannt, dass sich eine Person in Hecklingen mit dem Virus infiziert hat.