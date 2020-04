Im Moment sind solche Bilder von fröhlichen Heimatfesten wie in Rathmannsdorf 2019 schwer vorstellbar. Was in diesem Sommer wieder möglich sein könnte in puncto Volksfeste, weiß aber aktuell auch niemand. Manche Organisatoren warten auf die nächste Lockerungs-Entscheidung der Politik. Andere verabschieden sich von dem Gedanken, dass es noch im Sommer wieder derartige Veranstaltungen, auch mit weniger als 1000 Besuchern unter freiem Himmel, geben darf. Archivfoto: Falk Rockmann