Volles Haus im Salzlandtheater in Staßfurt dank 2G-Veranstaltung?

Staßfurt - In der mittlerweile dritten Spielzeit in Corona-Zeiten sind die Hoffnungen des Salzlandtheaters in Staßfurt groß. Nachdem zweimal Spielzeiten abgebrochen oder unterbrochen wurden, sieht es derzeit so aus, dass die Spielzeit 2021/2022 trotz steigender Corona-Zahlen komplett durchgeführt werden kann.