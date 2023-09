Hecklingen - In Unseburg konnte ein Mann, den Pilzen, die er dort fand, nicht widerstehen und fuhr damit zu den beiden ehrenamtlich tätigen Hecklinger Pilzsachverständigen Dagmar Stange und Jens Dockhorn, die sich an diesem Tag zu einem Erfahrungsaustausch trafen. Das war eine gute Entscheidung, denn dadurch konnten die beiden Experten ihm vom Verzehr seines Fundes abraten.

Sie sahen gleich auf den ersten Blick, dass es sich dabei um Karbol-Champignons handelte, die auch Gift-Egerling oder Karbol-Egerling genannt werden und eine giftige Pilzart aus der Familie der Champignonverwandten sind, die den essbaren Champignons sehr ähnlich sehen.

„Nur der geringste Teil der insgesamt rund 6000 verschiedenen Pilzarten, die es gibt, ist essbar. Es gibt aber auch Pilze, die mancher verträgt, ein anderer aber nicht. Das ist echt ein Problem“, weiß Dagmar Stange aus ihrer mehr als 35-jährigen Erfahrung auf diesem Gebiet.

Sie und die anderen sechs Pilzsachverständigen des Salzlandkreises sorgen dafür, dass die Sammler, die mit Körbchen und Messer bewaffnet in die Wälder ziehen, ihre Schätze ohne Reue und gesundheitliche Schäden genießen können und das sogar kostenlos. Denn nicht jeder kennt sich so genau damit aus, ob er die Pilze ohne gesundheitliche Probleme verzehren kann. Die Berater sind quasi eine Lebensversicherung für diejenigen, die nicht nur Champignons oder Pfifferlinge aus dem Supermarkt in der Pfanne braten wollen.

„Es hat sich bewährt, dass die Pilzsucher vor einer Beratung vorher bei mir anrufen. Dann wissen sie, dass ich da bin und wir können eine Zeit vereinbaren, wann es ihnen passt“, sagte Dagmar Stange.

Auch beim Giftnotruf gelistet

Auch Jens Dockhorn, der schon seit Mitte der 1990er Jahre leidenschaftlich gerne Pilze sucht, ist für einen Beratungstermin an allen Tagen bei vorheriger telefonischer Absprache erreichbar. „Ich bin jetzt auch beim Giftnotruf gelistet. Wenn er Rückfragen hat bei Vergiftungsfällen werde ich kontaktiert“, teilte er der Volksstimme mit. Seinen Worten zufolge gibt es 20 bis 50 gängige Pilzarten, die man verzehren kann.

„Von Champions würde ich abraten, sie als ersten Pilz zu sammeln, wenn man sich nicht zu 100 Prozent damit auskennt. Man sollte erkennen können, wann ein Champion giftig ist und wann nicht. Es gibt da Erkennungsmerkmale. Das muss sich jeder selbst in der Fachliteratur anlesen. Auch bei den Röhrlingen gibt es ein paar giftige Arten, aber keine lebensbedrohlich giftigen. Die Dosis ist da wieder ausschlaggebend“, sagte Jens Dockhorn. Ansonsten gebe es auch im Winter Pilzarten, die man sammeln könne wie zum Beispiel den Austernseitling und den Samtfußrübling. „Darauf sollte man sich am Anfang beschränken“, sagte er.

Einige Familien hätten sich mit Panther-Pilzen vergiftet, die zur Familie der Knollenblätter-Pilze gehören. Deren Verzehr könne tödlich enden, warnte Jens Dockhorn. Auch Giftschirmlinge, die meistens massenweise vorkämen, seien zurzeit wieder in den Hausgärten anzutreffen. Da sollte man unbedingt einen Pilzsachverständigen zurate ziehen, rät der Pilzexperte.

Eine Pilzbestimmungs-App könne Sammler, die sich dafür interessieren, unterstützen, aber darauf verlassen könne man sich nicht, meint Dagmar Stange.

Sachverständiger: Keine App hat bestanden

„Es gibt eine Auswertung, für die sämtliche derartigen Apps getestet und geprüft worden waren. Davon hatte keine bestanden. Wenn eine App mehr als einen Vorschlag bringt, um welchen Pilz es sich handeln kann, ist es fatal“, sagte Jens Dockhorn.

Er rät den Sammlern, den Fuß der Pilze nicht abzuschneiden, wenn man zu einem Sachverständigen gehen will, sondern den Pilz vorsichtig aus der Erde rauszudrehen und das Loch im Waldboden wieder zu schließen. Denn wenn man zum Beispiel den Pilz Gelbfuß abschneide, sehe man dessen gelben Fuß nicht mehr.

„In diesem Jahr gibt es im Sommer viele ansonsten eigentlich erst im Herbst vorkommende Pilze. Das macht eine Vielfalt und Durchmischung aus, bei der man das eine oder anderer verwechseln kann“, sagte Jens Dockhorn. Deshalb appelliert Dagmar Stange an die Eltern, Pilze in den Hausgärten oder in der Nähe von Spielplätzen am besten zu entfernen, damit die Kinder nicht in Versuchung kommen, diese zu kosten. Wichtig für die Bestimmung sei auch die Gegend, wo die Pilze gesammelt wurden, sagte sie.

Zugleich empfiehlt Dagmar Stange den Sammlern, am besten morgens zu sammeln und nicht abends auf die Pilzsuche zu gehen.