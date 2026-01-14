Die Ährenmädels Groß Börnecke hatten extra für den Neujahrsempfang das Stadtwappen und die Tischdeko angefertigt.

Hecklingen/groß Börnecke. - In der Stadt Hecklingen ist es zu einer schönen Tradition geworden, vorbildliche Bürger aus den vier Ortsteilen, die sich für ihre Mitmenschen und die Kommune engagieren, beim Neujahrsempfang auszuzeichnen. In diesem Jahr wurde diese Ehre vier Personen zuteil. Dabei handelt es sich um Ingrid Engelmann aus Schneidlingen, Thomas Skibbe aus Hecklingen, Jörg Biedermann aus Groß Börnecke und Karin Bruhne aus Cochstedt.