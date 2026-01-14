weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Staßfurt
    4. >

  4. Engagement: Vorbildliche Bürger der Stadt Hecklingen ausgezeichnet

Engagement Vorbildliche Bürger der Stadt Hecklingen ausgezeichnet

Warum die Stadt Hecklingen Ingrid Engelmann, Thomas Skibbe, Jörg Biedermann und Karin Bruhne beim Neujahrsempfang ehrt.

Von René Kiel 14.01.2026, 15:30
Die Ährenmädels Groß Börnecke hatten extra für den Neujahrsempfang das Stadtwappen und die Tischdeko angefertigt.
Die Ährenmädels Groß Börnecke hatten extra für den Neujahrsempfang das Stadtwappen und die Tischdeko angefertigt. Foto: René Kiel

Hecklingen/groß Börnecke. - In der Stadt Hecklingen ist es zu einer schönen Tradition geworden, vorbildliche Bürger aus den vier Ortsteilen, die sich für ihre Mitmenschen und die Kommune engagieren, beim Neujahrsempfang auszuzeichnen. In diesem Jahr wurde diese Ehre vier Personen zuteil. Dabei handelt es sich um Ingrid Engelmann aus Schneidlingen, Thomas Skibbe aus Hecklingen, Jörg Biedermann aus Groß Börnecke und Karin Bruhne aus Cochstedt.