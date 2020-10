Auf der Zugfahrt von Erfurt nach Magdeburg ist eine 22-Jährige von einem Mann sexuell belästigt worden. Er wurde verhaftet.

Neundorf (vs) l Eine 22-Jährige ist während der Fahrt in einer Regionalbahn von Erfurt nach Magdeburg von einem 32-Jährigen sexuell belästigt worden. Er soll der jungen Frau an den Po gefasst und ihr kurze Zeit später sein erigiertes Glied gezeigt haben. Das teilt die Bundespolizei am Montag mit.

Die junge Frau sprach daraufhin am Sonntagnachmittag den Schaffner an, die wiederum die Bundespolizei informierte. Als der 32-Jährige die Bahn an der Haltestelle Güsten im Salzlandkreis verließ, gab der Schaffner seinen Kollegen in den Regionalbahnen eine Personenbeschreibung durch. Kurze Zeit später stieg der mutmaßliche Täter aus einem Zug an der Haltestelle Neundorf aus, wurde vom Schaffner erkannt und von einer Streife der Bundespolizei in der Nähe gestellt.

Dabei stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaften Frankfurt am Main, Hamburg und Magdeburg den Mann mit indischer Staatsangehörigkeit und offenbar ohne belegbaren Wohnsitz in Deutschland bereits unter anderem wegen sexueller Belästigung suchten. Gegen ihn lag bereits ein Haftbefehl vor. Da der 32-Jährige die Geldstrafe in Höhe von 3560 Euro vor Ort nicht begleichen konnten, wurde er in die JVA Burg gebracht, wo er die nächsten 90 Tage verbringen darf.

Wegen der sexuellen Belästigung der 22-Jährigen wird er sich außerdem noch verantworten müssen.