Vorlesetag: Illustrator in der Bibliothek in Staßfurt

Staßfurt - Am Freitag, 18. November, ist der bundesweite Vorlesetag. 600.000 Mitwirkende gab es laut Mitteilung des Salzlandkreises im vergangenen Jahr. Auch in diesem Jahr stößt er auf große Resonanz. In der Staßfurter Bibliothek wurde aus terminlichen Gründen schon einen Tag eher gelesen.