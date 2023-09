Eine Leserin wundert sich auf dem Staßfurter Wochenmarkt über ein Schild mit „Wursthülle nicht essbar!“ Warum das in die Auslage einer Fleischerei muss.

Damit sich der Verbraucher ja nicht verschluckt! Schild in der Auslage eines Fleischerei-Wagens auf dem Staßfurter Wochenmarkt

Staßfurt - Da wiehert doch mal wieder ganz kräftig der Amtsschimmel! Das merkt Volksstimme-Leserin Gabriele Hammermeister, wenn sie schildert, was sie beim Einkaufsbummel über den Staßfurter Wochenmarkt in der Auslage einer regionalen Fleischerei lesen musste.

Es geht um ein kleines Schildchen. Die Staßfurterin berichtet dazu: „Dass Hygienekontrollen durchgeführt werden beziehungsweise Hygienevorschriften eingehalten werden müssen, steht außer Frage.

Leserin: Ich konnte darüber noch nicht einmal lachen

Aber was ich an einem Freitag auf dem Wochenmarkt am Verkaufsstand einer Fleischerei auf einem Hinweisschild lesen musste, schlug mir fast den Boden unter den Füßen weg.“ Da habe die Fleischerei offensichtlich darauf hinweisen müssen, dass die künstliche Wurstpelle nicht mitgegessen werden darf. „Wursthülle nicht essbar!“ stand da tatsächlich geschrieben. Gabriele Hammermeister kann’s nicht fassen: „Ich konnte darüber noch nicht einmal lachen, weil es veranschaulicht, welche Hygiene-Schikanen die Händler über sich ergehen lassen müssen.“

Ihre Empörung steigert sich: „Und für wie blöd werden unsere Bürger eigentlich gehalten?“ An die Händler wie auf dem Wochenmarkt appelliert die Staßfurterin noch, im Vorfeld doch besser auch noch „Schilder anzufertigen, auf dem Hinweise stehen wie beispielsweise, dass Wurstgläser, Wurstdeckel, Plastikbehälter, Pappbecher (die Liste ließe sich unendlich fortführen) nicht zum Verzehr geeignet sind.“ Und sie schließt mit den Worten: „Willkommen im Tollhaus Deutschland!“

Kreisverwaltung: EU-Verordnung

Auf Nachfrage beim Salzlandkreis wird deutlich, dass der „Schildbürgerstreich“ offensichtlich nicht auf dem Mist der hiesigen Verwaltung gewachsen ist. „Hier kommen EU- und abgeleitetes nationales Recht bundesweit zur Anwendung“, erklärt die Pressestelle in Bernburg. Entsprechende Hinweise müssten für den Verbraucher leicht zugänglich und gut lesbar gegeben werden. In diesem Falle eben, dass eine Wursthülle nicht essbar sei.

„Wie diese Vorgabe der Lebensmittel-Informationsverordnung zur Kennzeichnung von Lebensmitteln im Einzelnen garantiert werden kann, dafür gibt es verschiedene Beispiele und Varianten für verschiedene Produktgruppen“, heißt es weiter in der Erklärung. Und das lege eben nicht der Landkreis von Amts wegen fest.

Grundlage für die Angelegenheit sei die EU-Verordnung Nr. 1169/2011, die umzusetzen ist. „Deren Anhang VI, Teil C Spezielle Anforderungen an die Bezeichnung von Wursthüllen fordert: Ist eine Wursthülle nicht essbar, muss dies angegeben werden“, wird von der Verwaltung in Kreisstadt abschließend zitiert.