Stadtrat Johann Hauser erhebt schwere Vorwürfe gegen Staßfurts Oberbürgermeister (OB) Sven Wagner.

Staßfurt/Bernburg l „Er hat die Leute alle an der Nase herumgeführt“, schimpft Johann Hauser (FDP). Der Staßfurter Stadtrat und Kreistagsmitglied für den Salzlandkreis regt sich über Staßfurts Oberbürgermeister (SPD) auf. Auf der einen Seite kündige Sven Wagner öffentlich Gegenwehr an, aber im Kreistag gäbe er kein Votum ab.

Der Hintergrund

1. Sven Wagner kündigt als Oberbürgermeister der Stadt Staßfurt in der vergangenen Woche an, gegen den Salzlandkreis gerichtlich vorzugehen. Dabei geht es um die Abgabe der Stadt an den Salzlandkreis (Umlage), die als zu hoch sehr umstritten ist. Hier will der Oberbürgermeister sich durch eine Klage wehren und erreichen, dass seine Stadt auch in 2020 nicht mehr Geld abgeben muss, als sie sich überhaupt leisten kann. Schon für 2018 und 2019 reichte er Klagen ein, die noch nicht verhandelt wurden.

2. Sven Wagner stimmt im Mai als Mitglied im Kreistag für den Salzlandkreis, in dem einige Bürgermeister als Kommunalpolitiker sitzen, aber nicht gegen diese zu hohe Abgabe. Er zeigt dort nur eine Enthaltung bei der Abstimmung, als über die Finanzen des Salzlandkreises für 2020 entschieden wird. Eine Enthaltung heißt weder Zustimmung noch Ablehnung und hat keine Auswirkung auf die Stimmenauszählung, hat also keine Bedeutung. Hauser hatte sich eine klare Ablehnung als politisches Statement gewünscht, so wie er es selbst praktiziert hat.

Unehrliche "Doppel-Strategie"

Hauser kritisiert den OB scharf: „Auf der einen Seite kündigt er Klage an, auf der anderen Seite zeigt er im Kreistag nicht mal klare Kante und lehnt den Haushalt des Kreises ab, sondern enthält sich.“ So ein Verhalten zeige keine eindeutige Richtung, kein Rückgrat. „Warum enthält er sich der Stimme? Warum fährt er diese Doppel-Strategie?“

Sven Wagner bestätigt sein Abstimmungsverhalten, teilt die Kritik aber nicht: „Ja, ich bin eine ‚Doppelstrategie‘ gefahren“, fasst er zusammen. „Ich denke aber, dass dies gerechtfertigt ist.“

Wagner erklärt sich

Nach langer Überlegung habe sich der Oberbürgermeister für seine Enthaltung zum Thema Finanzen und Haushalt im Kreistag entschieden, was mehrere Gründe gehabt habe: „Da ich bezüglich der Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch das Landesverwaltungsamt aufgrund der aktuellen finanziellen Lage eher skeptisch bin, konnte ich dem Haushaltsplan 2020 nicht ausdrücklich zustimmen.“ Heißt, Wagner glaubt sowieso nicht, dass die Finanzplanung so kommen wird wie abgestimmt.

Und: „Ich konnte den Haushalt aber auch nicht ausdrücklich ablehnen, da der Landkreis dann definitiv weiter in der vorläufigen Haushaltsführung wäre und weiter der Kreisumlagehebesatz von 47,06 v.H. Anwendung finden würde.“ Eine Ablehnung hätte nämlich bedeutet, dass die Stadt 2020 noch mehr Abgabe an den Landkreis zahlen muss (47,06 v.H. ist die Höhe der Umlage, die solange weiter gilt bis eine neue Höhe beschlossen wird). „Das wäre nicht im Interesse der Stadt Staßfurt und sicherlich auch nicht von anderen Kommunen im Salzlandkreis.“

Aber egal welche Höhe der Umlage gilt – für Wagner und viele andere Bürgermeister ist sie immer noch viel zu hoch. Daher hält er an seiner Klage-Absicht fest, wie es ihm wohl viele andere Städte und Gemeinden gleich tun werden.

Die Abstimmung, so Wagner, sei für keinen Bürgermeister im Kreistag leicht, allerdings sei eine Klage der realistischere Weg. „Gegen politische Signale, wie gefordert, kann man keine Rechtsmittel einlegen.“

Zwiegespaltene Finanzdebatte

Die gesamte Finanzdebatte im Kreistag war zwiegespalten. Als Mitglieder des Kreistags dazu diskutierten (Haushaltsausschuss), echauffierten sich einige Oberbürgermeister geradezu und kündigten ihre Ablehnung an. Ascherslebens Oberbürgermeister Andreas Michelmann (WIDAB) prangerte die Finanzpolitik des Landkreises an. Calbes Bürgermeister Sven Hause (parteilos) bezeichnete sie als falsch. Sven Wagner erklärte, dass es wieder zu etlichen Klagen kommen werde.

Eine Woche später am 26. Mai stimmten die Kreistagsmitglieder doch knapp für die Finanzplanungen (22 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen, drei Enthaltungen). Wagner enthielt sich, Hause und Hauser lehnten ab, Ascherslebens Bürgermeister war nicht da.