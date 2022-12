Dreharbeiten für Vox-Doku im Salzland: "Wie soll ich da mit High Heels hochkommen?"

Westeregeln - Immer mehr Menschen zieht es in die Metropolen. Doch es geht auch anders. In der Vox-Dokureihe "Stadt, Land, Flucht - Wir ziehen raus" sind in der Sonntags-Folge zwei Großstadt-Bewohner ihres Lebens im Trubel überdrüssig. Um ihrem bisherigen Dasein in den Metropolen zu entfliehen, suchen die Protagonisten nun neue Domizile auf dem Land. Dafür begleiteten die Kamerateams auch ein Paar, das von Berlin in eine ruhigere Gegend Deutschlands ziehen will. Und landeten in Westeregeln im Salzland, südlich von Magdeburg.