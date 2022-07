Stichwahl Wagner oder Zok Bürgermeister in Staßfurt?

Die Spannung wächst. Am Sonntag, 2. April, entscheidet sich, wer in den nächsten sieben Jahren das Sagen im Staßfurter Rathaus hat. Amtsinhaber Sven Wagner (SPD) und sein Kontrahent und Vorgänger René Zok (CDU) müssen zur Bürgermeisterwahl 2022 in die zweite Runde.