Wahl: Wer wird Bürgermeister in Staßfurt?

Staßfurt - In zehn Wochen sind die Staßfurterinnen und Staßfurter am 20. März aufgerufen, ein neues Stadtoberhaupt zu wählen. Oder bleibt alles beim Alten? Bisher sind drei Kandidatinnen und Kandidaten bekannt, die Bürgermeister von Staßfurt werden oder bleiben wollen. Nach sieben Jahren in der ersten Amtszeit ist der Hohenerxlebener Sven Wagner (SPD) motiviert, seine Arbeit fortzuführen. Er will Oberbürgermeister bleiben. René Zok (CDU) und Bianca Görke (Linke) wollen ihm den Posten abnehmen und selbst ins Rathaus einziehen und Bürgermeisterin beziehungsweise Bürgermeister werden. Wie ist die Stimmung bei den Abstimmungen in den Parteien gewesen?