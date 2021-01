Bei der letzten Kommunalwahl im Mai 2019 konnten die Wahllokale in der Stadt Hecklingen wie hier im Therapiezentrum der Lebenshilfe „Bördeland“ gGmbH noch gut mit Wahlhelfern besetzt werden. Foto: René Kiel

Für die am 24. Januar angesetzte Landratswahl hat die Stadt Hecklingen zu wenig Wahlhelfer.

Hecklingen l Wird die Landratswahl am 24. Januar in der Stadt Hecklingen nur als Briefwahl durchgeführt? Das strebt Hecklingens Bürgermeister Uwe Epperlein (Wählergemeinschaft Hecklingen) an.

„Die Landkreisverwaltung hat für die Durchführung der Wahl ein anspruchsvolles Hygienekonzept mit vielen Auflagen verschickt. Das macht es schwer, geeignete Wahlhelfer zu finden“, sagte Epperlein in der jüngsten Stadtratssitzung und fügte hinzu: „Wir werden darum bitten, die Landratswahl in der Stadt Hecklingen als Briefwahl durchführen zu können.“ Das wäre eine sehr vernünftige Entscheidung.

Die Überlegungen des Hecklinger Bürgermeisters haben offensichtlich wenig Aussicht auf Erfolg. „Wenn ein solcher Antrag gestellt werden würde, müsste ich ihn ablehnen, weil ich eine derartige Anordnung nicht treffen kann“, sagte Kreiswahlleiter, Marko Gregor, der Staßfurter Volksstimme.

Die Stadtratschefin Ethel-Maria Muschalle-Höllbach (Wählergemeinschaft Hecklingen) geht noch einen Schritt weiter als der Bürgermeister. Sie brachte angesichts der nicht abflauenden Corona-Pandemie eine Verschiebung der Wahl um sechs Monate ins Gespräch. Damit könnten die Voraussetzungen geschaffen werden, dass nach einer Impfung nicht mehr so große Gefahrenpotenziale für die Wahlhelfer und Wähler durch das Coronavirus bestehen. Eine Wahl am 24. Januar könne man den Helfern in den Wahllokalen rund zwölf Stunden lang nicht zumuten, sagte sie.

„Das ist derzeit eine Ausnahmesituation. Darüber sollte man auf Kreisebene mal nachdenken. Durch eine Verschiebung geht die Welt auch nicht unter“, sagte die Kommunalpolitikerin. „Das ist für alle Beteiligten am sichersten.“ Hinzu komme, dass die Wähler durch die Bewegungseinschränkungen, die die Bundes- und Landesregierung mit dem neuerlichen Lockdown verhängt haben, kaum in der Lage seien, sich in Veranstaltungen ausreichend über die beiden Landratskandidaten zu informieren. Und letztere hätten nicht die Möglichkeit, sich und ihr Wahlprogramm für die nächsten sieben Jahre dem Wahlvolk in geeigneter Weise persönlich vorzustellen und die Fragen der Bürger zu beantworten. Muschalle-Höllbach glaubt auch, dass viele ältere Bürger aus Angst vor Corona nicht zur Wahl gehen werden.

In diesem Zusammenhang erinnerte die Stadtratschefin daran, dass der Landtag die in diesem Jahr stattfindende Landtagswahl in Sachsen-Anhalt schon im vergangenen Jahr auch um mehrere Monate verschoben hat. Das sei allerdings noch vor der Corona-Pandemie gewesen.

Im Innenministerium wird über eine Absage oder eine Verschiebung ernsthaft nachgedacht. „Aufgrund der aktuellen pandemischen Lage vermag im Einzelfall nicht auszuschließen sein, dass sich die Durchführung der gesetzlich bestimmten Wahlvorbereitungsmaßnahmen als problematisch erweisen kann“, teilte Pressesprecher Danilo Weiser auf Anfrage der Volksstimme mit. „Vor diesem Hintergrund prüft die zuständige Kommunalaufsicht des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt derzeit, ob und inwieweit die Voraussetzungen des Paragraphen 44 Absatz 1a Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt für eine Absage der am 24. Januar 2021 beabsichtigten Landratswahl vorliegen könnten.“

Im Wahlgesetz heißt es unter anderem: „Wird während der Vorbereitung der Wahl ein offenkundiger, vor der Wahl nicht mehr behebbarer Mangel festgestellt, aufgrund dessen die Wahl im Fall ihrer Durchführung im Wahlprüfungsverfahren für ungültig erklärt werden müsste, hat die Kommunalaufsichtsbehörde die Wahl abzusagen und gleichzeitig eine Nachwahl anzuordnen.“