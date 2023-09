Im Salzlandkreis war am Sonntag Wahltag: Die Verbandsgemeinden Egelner Mulde und Saale-Wipper haben neue Bürgermeister gewählt. Während es in Saale-Wipper nur einen Kandidaten gab, war es in Egelner Mulde ein Duell. Wo sonst gewählt wurde und wie deutlich Börde-Hakel einen Wechsel gewählt hat.

Stöhr bleibt Bürgermeister in Egelner Mulde, 1.018 Stimmen für Ochmann in Saale-Wipper

Egelner Mulde/Güsten - Jan Ochmann (CDU) konnte sich zurücklehnen: In Saale-Wipper brauchte der Amtsinhaber nur eine Stimme, weil es keinen Gegenkandidaten gab. Sein Amtskollege Michael Stöhr (UWGE) musste sich zwar einem Duell stellen. Gegen Anke Janko-Bartsch (CDU) zeichnete sich aber früh ein deutlicher Sieg ab, mit dem sich Stöhr die dritte Amtsperiode in der Verbandsgemeinde seit deren Gründung am 1. Januar 2010 sicherte.

Wie am Sonntag um 19.06 Uhr gemeldet wurde, lag Stöhr am Ende mit 69,03 Prozent der Stimmen deutlich vor Janko-Bartsch (30,97 Prozent). In absoluten Zahlen stimmten 2.505 Wahlberechtigte für Stöhr, 1.124 für Janko-Bartsch. Schon um 18.25 Uhr war klar: 1.018 Wahlberechtigte hatten in Saale-Wipper ihre Stimme abgegeben und Ochmann so im Amt bestätigt.

Verbandsgemeinden vor 13 Jahren gegründet

Die Gründung vor jeweils 13 Jahren ist auch der Grund, warum ausgerechnet die beiden Verbandsgemeinden im Salzlandkreis an diesem Sonntag neue hauptamtliche Bürgermeister gewählt haben. Außerdem wählen im Nordwesten des Kreises auf dem Gebiet von Egelner Mulde auch die ebenfalls mit der Neugründung gebildeten Gemeinden Bördeaue und Börde-Hakel, aber auch die Gemeinde Wolmirsleben neue Bürgermeister.

Jan Ochmann ist der Verbandsgemeindebürgermeister der Verbandsgemeinde Saale-Wipper. (Foto: Engelbert Pülicher)

Knut Kluczka (CDU) in Wolmirsleben war in derselben Situation wie Ochmann und brauchte nur eine Stimme. Um 19.09 Uhr stand fest, dass es tatsächlich 352 gewesen waren, die ihn im Amt bestätigten.

In Bördeaue traf Amtsinhaber Peter Fries (CDU) auf Herausforderer Lars Gareis (parteilos). Fries konnte sich dabei deutlich mit 61,84 Prozent gegen Gareis (38,16) durchsetzen.

In Börde-Hakel hingegen waren mit Amtsinhaber Axel Großheim aus Westeregeln (parteilos), Dirk Bartsch aus Hakeborn (CDU) und Tim Heberling aus Etgersleben (parteilos) sogar drei Kandidaten im Rennen, sodass nicht mal eine Stichwahl ausgeschlossen war.

Börde-Hakel: Heberling löst Großheim ab

Doch dazu kam es nicht. Stattdessen gab es den einzigen Wechsel an diesem Abend: Tim Heberling setzte sich mit 54,11 Prozent (717 Stimmen) deutlich vor Bürgermeister Großheim (24,23 Prozent) durch.

Mit 321 Stimmen holte der nicht einmal die Hälfte von dem, was sein Herausforderer für sich verbuchen konnte. Bartsch landete mit 287 Stimmen (21,66 Prozent) knapp dahinter auf Rang drei.