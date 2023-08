Vor der Wahl in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde diskutieren die Kandidaten über die Zukunft am Großen Schachtsee. Dabei wird die Erinnerung an den Besuch der Irish Travellers im vergangenen Sommer wieder lebendig. Vor allem durch aktuelle Bilder aus der Börde.

Irish Travellers am Schachtsee und in Colbitz: Heißes Wahlkampfthema in Egelner Mulde

Erholungsparadies oder Ärgernis? Der Schachtsee in Wolmirsleben ist Wahlkampfthema in der Verbandsgemeinde.

Egeln/Wolmirsleben - Es wird heiß im Wahlkampf. Und das liegt nicht nur an den Temperaturen draußen oder daran, dass der Wahltermin am 3. September, wenn in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde sowie drei dazu gehörenden Gemeinden – Börde-Hakel, Wolmirsleben und Bördeaue – neue Bürgermeister gewählt werden, immer näher rückt. In der Verbandsgemeinde ist es vor allem die Diskussion um die Zukunft des Großen Schachtsees und des Campingplatzes dort, der die Wogen hochschlagen, die Temperaturen steigen und die Kandidaten aufeinander losgehen lässt.