Waldbad Egeln wird bald 65 Jahre alt

Das schöne Waldbad der Verbandsgemeinde Egelner Mulde in Egeln besteht 2022 genau 65 Jahre. Obwohl das Objekt weiterhin finanziell defizitär ist, halten die Kommunalpolitiker daran fest trotz mannigfacher Anregungen der Kommunalaufsicht für eine Schließung.

Das Waldbad der Verbandsgemeinde Egelner Mulde in Egeln erfreut sich bei den kleinen und großen Badegästen großer Beliebtheit. Das wurde auch beim Waldbadfest Ende Juli einmal mehr deutlich.

Egeln - Schwimmmeister Sven Bolte will das Waldbad in Egeln noch bis zum morgigen Sonnabend öffnen. Das Wasser hat derzeit durch die kalten Nächte nur noch eine Temperatur von 19 Grad Celsius. An heißen Tagen waren es bis zu 25 Grad Celsius.