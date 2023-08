Atzendorf - Für die Anwohner zwischen Atzendorf und Unseburg ist die Vollsperrung der L70 zwischen den Orten ärgerlich. Bis Ende September müssen die Menschen noch aushalten, dann haben sie aber eine frisch sanierte Straße, auf der es sich viel besser rollen lässt.

Gut dort, aber an vielen anderen Bereichen sind die Straßen in keinem guten Zustand. Darauf weist auch Volksstimme-Leser Christian Heide hin. Er nennt exemplarisch die Straße von Atzendorf Richtung Lust. Bis zum Kreisverkehr sei diese in keinem guten Zustand. Dabei handelt es sich um die Kreisstraße 1302. Der Salzlandkreis ist also für die Unterhaltung und – gegebenenfalls – auch Sanierung der Straße zuständig. Auf dieser Straße sind Platten verlegt, die an vielen Stellen kaputt gehen und für ein holpriges Fahren sorgen. Schnelles Fahren ist an einigen Stellen gar nicht möglich.

Der Salzlandkreis hat die Straße im Auge. „Die Kreisstraße 1302 befindet sich in der Tat in einem nicht so guten Zustand. Der Investitionsstau ist allgemein sehr hoch und wirkt sich spürbar aus auf die Kreisstraßen (und zugehörige Brückenbauwerke)“, teilt Kreissprecherin Marianne Bothe mit. „Der Ausbau erfolgt mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln und unter Berücksichtigung der Prioritätenliste, die der Kreistag 2021 für den Salzlandkreis beschlossen hat.“

In dieser Prioritätenliste sind 42 Straßen aufgeführt. Die K1302 ist dabei auf Position 2 und eine der Straßen, die in naher Zukunft angegangen werden könnte. Auf einer Länge von 3,347 Kilometern soll eine Fahrbahn aus Beton hergestellt werden. Die Straße soll auch verbreitert werden. Wann das genau geschieht, ist aber noch offen.