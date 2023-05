In der über 130-jährigen Familiengeschichte zum Warmsdorfer Landgasthaus hat sich einiges an Erinnerungsmaterial angesammelt. Fritz Reinwagen und seine Schwester Elsa von Kalnassy stöbern mit Elsas Töchtern Silke und Heike (rechts) gern in den zahlreichen Fotos und Zeitungsberichten.

Foto: Falk Rockmann