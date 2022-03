Warten auf den Straßenausbau in Athensleben

Auch im Jahr 2021 haben viele Straßen noch DDR-Flair. Eine Sanierung liegt Jahrzehnte zurück. So auch bei Straßen in Athensleben. Die kurzfristigen Aussichten auf Erneuerung sind nicht gut.

Die Straße mit den Hausnummern 50 bis 61 geht links vom Wasserturm in Athensleben weg. In den 70ern hat die Feierabendbrigade Platten verlegt, seitdem ist nichts mehr passiert.

Athensleben - Winfried Domogalla blickt in die Zukunft. „Wenn ich einmal einen Rollator habe, dann will ich eine sanierte Straße haben“, sagt der 70-jährige Athenslebener. Sein Wunsch ist nachvollziehbar. In der Straße, in der er wohnt, gibt es statt schickem Asphalt nur Platten, Kies und ein paar Pflastersteine. Wer mit dem Auto in den Nummern 50 bis 61 langfährt, sollte das nur in Schrittgeschwindigkeit tun. Wie die anderen elf Anlieger wünscht er sich vor allem eines: Dass seine Straße endlich gemacht wird.