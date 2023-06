Die Verbandsgemeinde Egelner Mulde will noch 2023 mit der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Westeregeln beginnen. Sie investiert 524.000 Euro in neue Umkleide- und Sanitärräume. Warum es aus Sicht der Feuerwehr allerhöchste Zeit dafür ist.

Warum am Gerätehaus in Westeregeln jetzt doch was passiert

Die Verbandsgemeinde wil am Feuerwehrgerätehaus in Westeregeln auf der linken Seite einen Anbau errichten in Richtung zum ehemaligen Rathaus.

Westeregeln - Der langgehegte Wunsch der Kameraden der Ortswehr Westeregeln, nicht mehr unter den beengten Verhältnissen in ihrem Feuerwehrgerätehaus leiden zu müssen, dürfte in absehbarer zeit in Erfüllung gehen. Die Verbandsgemeinde plant, dort einen Anbau an das bestehende Gebäude in Richtung Rathaus. Die zu erwartenden Kosten gab der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) mit rund 524 000 Euro an. „Wir haben dafür 350 000 Euro Fördermittel bekommen“, sagte er.