Maik Fenske (links) und Matthias Rasehorn (rechts) setzen sich für mehr Sicherheit an der Kreuzung Dorfstraße/Unseburger Weg ein. Familienvater Fenske will auch Sohn Maximilian schützen.

Atzendorf - Die orangefarbene Hose zeigt wohl Wirkung. Es sieht so aus, als wäre Matthias Rasehorn Mitarbeiter einer Straßenbehörde. Oder des Ordnungsamtes. Ist er nicht. Aber als der Atzendorfer in diesen Nachmittagsstunden an der Dorfstraße in Atzendorf steht, fahren die Autos vorsichtig vorbei.