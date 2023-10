Der Betreiber der Unseburger Windräder bietet der Gemeinde und den Nachbarkommunen auf freiwilliger Basis eine Beteiligung an den Erträgen aus der Stromerzeugung an.

Unseburg. - Die Windpark Unseburg Süd GmbH & Co. KG aus Itzehoe, die den Windpark Unseburg betreibt, hat sich bereit erklärt, die Gemeinde Bördeaue an den Erträgen der Stromerzeugung zu beteiligen. Das teilte die Verbandsgemeinde-Verwaltung mit. Im Gespräch sind 0,2 Cent je Kilowattstunde.

0,2 Cent ja Kilowattstunde

Der entsprechende Vertragsentwurf stand auf der Tagesordnung der jüngsten Gemeinderatssitzung im Dorfgemeinschaftshaus in Unseburg und wurde einstimmig beschlossen. Dort teilte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) mit, dass seit diesem Jahr auf freiwilliger Basis die Möglichkeit bestehe, derartige Vereinbarungen zwischen den Investoren und den Kommunen abzuschließen. Das wolle Umwelt- und Energie-Minister Armin Willingmann (SPD), ab dem kommenden Jahr für alle Windparkbetreiber im Land verpflichtend machen. Die Verwaltung habe alle Betreiber in der Egelner Mulde angeschrieben, sagte der Rathauschef. Diese Einnahmen sind nicht umlagepflichtig. Das bedeutet, dass sie demnach nicht zur Berechnung der Kreis- oder Verbandsumlagen herangezogen werden dürfen und damit in den Gemeinden bleiben.

„Wir tun auch den Städten Staßfurt und Hecklingen was Gutes“, sagte Stöhr unter Hinweis darauf, dass auch sie von dem Geld des Windparks Unseburg profitieren. Während die Gemeinde Bördeaue mit zusätzlichen 5.500 Euro rechnen könne, seien es für Staßfurt sogar rund 13.000 Euro und für Hecklingen 165 Euro pro Jahr. Das resultiere daraus, dass der Gesamtbetrag auf die angrenzenden Gemeinden anhand des Anteils ihres jeweiligen Gebietes an der Fläche des Umkreises von 2.500 Metern Luftlinie um die Turmmitte des jeweiligen Windrades aufgeteilt werden muss.

20 Jahre Vertragslaufzeit

Der Vertrag sei auf eine Laufzeit von 20 Jahre angelegt. Er könne jederzeit von den Gemeinden gekündigt werden, nicht aber vom Betreiber, sagte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister. Im vergangenen Jahr habe es die Regelung gegeben, dass die Beteiligung der Kommunen nur für neue Anlagen gelte. Mit der Zahlung soll die Akzeptanz der Bürger für die Windkraft gefördert werden.

Hans-Rüdiger Kosche (CDU) sagte: „Ich finde das super.“ Man sehe auch wie viel Strom die drei Anlagen prognostisch produzieren sollen. Er finde es gut, dass es jetzt solche akzeptanzfördernden Gelder gebe. Lars Gareis regte an, diese zusätzlichen Einnahmen für die Jugendclubs zu binden und damit die Betreuer zu bezahlen. „Das ist eine gute Idee“, meinte Bördeaue-Bürgermeister Peter Fries (CDU).

Finanzmittel gehen in den Haushalt

Das ist nach Mitteilung des Kämmerers der Verbandsgemeinde Daniel Kasten nicht möglich. „Die Einnahmen werden zur Deckung der Gesamtausgaben herangezogen“, sagte er. Diese Beträge würden in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2024 berücksichtigt und verbessern das Ergebnis und den Finanzmittelbestand der jeweiligen Jahre.

Die Jugendclubs in Unseburg und Tarthun müsse die Gemeinde auch ohne diese zusätzliche Finanzspritze erhalten, so Fries. „Trotz der angespannten Haushaltssituation ist es immer gelungen, die Jugendclubs zu finanzieren“, sagte der Kämmerer.