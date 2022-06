Warum das Heimatfest in Hecklingen in diesem Jahr ausfällt

Hecklingen - In diesem Jahr wird es doch kein Heimatfest in Hecklingen geben. Der Rassegeflügelzuchtverein des Ortes wollte sich vor den Karren spannen und eine solche Veranstaltung zusammen mit einer Calbenser Gastronomin organisieren und in der Zeit vom 2. bis 4. September auf dem Gelände der Firma Haubold im Gewerbegebiet „Bodewiesen“ in Gänsefurth durchführen.