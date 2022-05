Warum der Salzlandkreis extrem von der Energiekrise betroffen ist

Schönebeck/Staßfurt - Bergbau, chemische und pharmazeutische Industrie, Nahrungs- und Futtermittelindustrie: Das sind die Top Drei der energieintensivsten Branchen. Der Salzlandkreis ist auf allen drei Gebieten stark vertreten. Und spürt die Auswirkungen, die mit dem Ukraine-Krieg einhergehen, sehr deutlich. In einer Serie beleuchten wir in den nächsten Wochen, wie es in betroffenen Unternehmen aussieht, welche Gefahren bestehen und ob sie auch Chancen sehen, auf regenerative Alternativen zu setzen. Zum Auftakt schauen wir in die Statistik auf dem Arbeitsmarkt. Diese offenbart Erstaunliches.