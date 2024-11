Warum der Stadtseniorenbeirat in Hecklingen jetzt nicht mehr illegal ist

Hecklingen. - Die älteren Bürger der Stadt haben nun wieder eine Interessenvertretung. Der Stadtrat stimmte in seiner Sitzung am Donnerstagabend im Stadtsaal „Stern“ in Hecklingen der Bildung des neuen Stadtseniorenbeirates für die nächsten fünf Jahre einstimmig zu.