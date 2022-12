Weihnachten: Warum die gelbe Tonne fast einen Monat nicht abgeholt wird

Ausgerechnet an Weihnachten wird der Plastikmüll in Löderburg und anderen Ortsteilen Staßfurts fast vier Wochen nicht abgeholt. Wie es dazu kam und was Pre Zero rät, wenn zusätzlicher Müll angefallen ist.

In Löderburg und einigen anderen Ortsteilen in Staßfurt wurde seit Anfang Dezember kein Plastikmüll mehr abgeholt.

Löderburg - Viele Menschen werden sich vor den Feiertagen gewundert haben, warum ihre Gelbe Tonne nicht abgeholt wurde. In Löderburg wäre zum Beispiel am 19. Dezember der reguläre Abholtag gewesen. An dem Tag machte Glatteis nicht nur Pre Zero zu schaffen. Das Unternehmen erklärt, warum die Abholung in den Tagen danach nicht erfolgen konnte.