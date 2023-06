Flugzeuge, Lärm und Schadstoffe Warum eine Cessna immer wieder über Cochstedt und Umgebung kreist

Begonnen hat es am Mittwoch und es dauert noch bis Freitag, 30. Juni: Ein Testflugzeug vom Typ Cessna 406 fliegt an drei Messtagen immer wieder im Kreis über Seeland und Hecklingen. Was das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und die Technische Universität Braunschweig damit herausfinden wollen.