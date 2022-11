Grüner Wasserstoff Warum es den Salzlandkreis nach Kalifornien zieht

Bahnt sich da eine transatlantische Partnerschaft an? Der Salzlandkreis richtet seinen Blick über den großen Teich. Und will Gespräche mit der Stadt Lancaster in Kalifornien aufnehmen. Dabei steht ein Thema im Mittelpunkt, das in diesen Zeiten eine immer größere Bedeutung bekommt.